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«Газпром» готов заключить самый крупный контракт на поставку труб

, 18:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

«Газпром» готов заключить самый крупный контракт на поставку труб
Фото: Zamir Usmanov/globallookpress.com

ООО «Газпром инвест» объявило открытый тендер на поставку труб с максимальной ценой контракта почти в 100 миллиардов миллиарда рублей. Заявки принимаются до 15 июня, итоги подведут 16 июня.

«Предметом договора являются трубы большого диаметра с наружным антикоррозионным покрытием … Продукция поставляется в период с 30.03.2020 года по 31.12.2022 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что 1,3 миллиона тонн труб будут поставляться на различные объекты, в частности для газопровода «Сила Сибири», для системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок» и «Бованенково — Ухта». Кроме того, это самая крупная закупка труб в истории холдинга - 98,4 миллиарда рублей.

Ранее Польша пригрозила «Газпрому» штрафом в 50 млн евро. 

БА

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