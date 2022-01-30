В Челябинске нашли автомобилиста, напавшего на водителя троллейбуса

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30 января 2022, 11:45 Анна Семенова

ЧП произошло на дороге, водителя увезли в больницу. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

45-летний хулиган ждет меры пресечения.

На что рассчитывал агрессивный водитель легковушки, нападая с кулаками на водителя общественного транспорта, непонятно. Благодаря развитой сети дорожных камер, найти дебошира удалось за считанные часы.

Напомним, вчера, 29 января, на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов участники движения не поделили дорогу. По словам очевидцев, легковая машина перегородила путь троллейбусу, после чего автолюбитель подошел к работнику горэлектротранспорта и стал избивать его предметом, походим на кастет. В результате потасовки водитель троллейбуса уехал на скорой в больницу.

В ГУ МВД Челябинской области сообщили, что нападавший задержан, ему 45 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение травм, не опасных для жизни». Мера пресечения агрессивному водителю еще не назначена.

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