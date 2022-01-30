В Челябинске нашли автомобилиста, напавшего на водителя троллейбуса
30 января 2022, 11:45 Анна Семенова
45-летний хулиган ждет меры пресечения.
На что рассчитывал агрессивный водитель легковушки, нападая с кулаками на водителя общественного транспорта, непонятно. Благодаря развитой сети дорожных камер, найти дебошира удалось за считанные часы.
Напомним, вчера, 29 января, на пересечении Комсомольского и Свердловского проспектов участники движения не поделили дорогу. По словам очевидцев, легковая машина перегородила путь троллейбусу, после чего автолюбитель подошел к работнику горэлектротранспорта и стал избивать его предметом, походим на кастет. В результате потасовки водитель троллейбуса уехал на скорой в больницу.
В ГУ МВД Челябинской области сообщили, что нападавший задержан, ему 45 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение травм, не опасных для жизни». Мера пресечения агрессивному водителю еще не назначена.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.