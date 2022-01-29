В Челябинске автомобилист напал на водителя троллейбуса с кастетом

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

29 января 2022, 15:51 Анна Семенова

Водитель этого авто напал на сотрудника ЧелябГЭТ. Фото: группа "Челябинский транспорт" Вконтакте.

Работник ГЭТ оказался в больнице.

О конфликте на дороге рассказали в группе «Челябинский транспорт» социальной сети «Вконтакте». На перекрестке двух проспектов, Свердловского и Комсомольского, водителя легковой иномарки не устроило, что троллейбус не уступил ему дорогу. Разъяренный автолюбитель вывернул с правой стороны общественного транспорта и встал посреди дороги. Преградив троллейбусу путь, челябинец выскочил из своей машины и пошел на разборки. Причем сразу пустил в ход кулаки. Очевидцы говорят, что в руках у агрессора был кастет.

С травмами водителя рогатого транспорта увезли на скорой. А автолюбитель уехал с места происшествия.

Корреспонденты сайта «Челябинск Сегодня» позвонили в отдел полиции Курчатовского района. Там им рассказали, что личность хулигана сейчас устанавливается. Выясняются все обстоятельства случившегося.

В обсуждениях сообщества люди задаются вопросом: нельзя ли установить видеорегистраторы на троллейбусы, ведь такая простая вещь может сохранить жизнь и здоровье сотрудников.

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