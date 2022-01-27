Росздравнадзор приостановил обращение препарата с барием после смерти трех человек в диагностическом центре Петербурга

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27 января 2022, 14:16 Источник: Росздравнадзор

Росздравнадзор, Konstantin Kokoshkin/globallook.com

Росздравнадзор приостановил обращение препарата на основе бария, который использовался для обследования желудка в дигностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Три человека после обследования в этом центре погибли, еще трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку по фактам гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. Обращение препарата, используемого при проведении процедуры, приостановлено»,- говорится в сообщении пресс-службы Росздравнадзора.

Как сообщалось, 26 января возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности пациентов Городского консультативно-диагностического центра Санкт-Петербурга. Все они проходили медицинское исследование желудка с применением бария.

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