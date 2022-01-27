В Петербурге три человека скончались после гастроскопии в диагностическом центре

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27 января 2022, 10:41 Источник: REN

Эндоскоп, Stewart Goldstein/globallook.com

Три человека скончались после эндоскопического обследования желудка в одном из диагностических центров Санкт-Петербурга. Еще три человека находятся в реанимации. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности».

Как следует из сообщения регионального управления СК, пострадавшие проходили обследование 23 и 25 января в диагностическом центре Выборгского района Санкт-Петербурга. 26 января умерли два человека, сегодня стало известно о смерти еще одного. За жизнь еще трех пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, борются врачи.

РЕН ТВ, ссылаясь на осведомленные источники, пишет о нескольких версиях случившегося. Предполагается, что при проведении обследования был использован некачественный барий (контрастное вещество для проведения эндоскопии), либо он был плохо разбавлен перед использованием. По еще одной версии, пациентам могли дать другой препарат.

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