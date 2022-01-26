Росздравнадзор проверит работу Шебекинской ЦРБ после поступления данных о смертях пациенток в ковидном роддоме

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26 января 2022, 19:05 Источник: Росздравнадзор

мать и ребенок, pixabay.com

Росздравнадзор проверит работу Шебекинской ЦРБ после поступления в СМИ информации о многочисленных смертях пациенток в развернутом на базе больницы родильном доме для женщин, зараженных коронавирусом.

Ранее смертностью пациенток в вышеуказанном медицинском учреждении заинтересовался Следственный комитет. Согласно последним данным следователей, за год в Щебекинской ЦРБ скончались семь женщин, а также новорожденные дети.

Отметим, что данная больница является единственным COVID-19-центром для беременных на территории Белгородской области.

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