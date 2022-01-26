Бездомные собаки загрызли мужчину в Астраханской области

Аргументы Недели → Происшествия 13+

26 января 2022, 18:23 Источник: СУСК РФ по Астраханской области

машина СК РФ, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Следователи возбудили уголовное дело после того, как жителя Астраханской области недалекого от гаражного кооператива загрызли бездомные собаки. Об этом сообщили в среду в региональном СУСК.

Инцидент произошел рядом с гаражным кооперативом "Энергетик" в Приволжском районе Астраханской области. Установлено, что стая бездомных собак напала на 58-летнего мужчину, который шел на работу. Местный житель скончался на месте от полученных травм.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости