Кинолог Голубев заявил, что при нападении стаи бродячих собак в первую очередь следует защищать шею

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25 января 2022, 11:01

клык, pixabay.com

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев заявил во вторник, 25 января, что в случае нападения стаи бродячих собак в первую очередь стоит защищать от укусов шею.

Кинолог заявил, что если человек встретился со стаей собак, то ему не следует пытаться убежать или вести себя угрожающе – необходимо сохранять спокойствие и не демонстрировать страх. В случае, если собаки начинают лаять, лучше стоять неподвижно, прислонившись к дереву, стене или забору. В первую очередь следует обезопасить шею.

Владимир Голубев в беседе с Агентством городских новостей "Москва" отметил, что если во время прогулки владелец собаки встретился с агрессивной стаей бездомных животных, ему необходимо отвлечь своего любимца, по возможности взять его на руки, чаще называть его кличку и медленно уходить в другую сторону от других собак.

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