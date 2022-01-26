Покончил с собой топ-менеджер казахстанской компании, которую связывают с младшей дочерью Нурсултана Назарбаева

Топ-менеджер компании «Оператор РОП», которая принадлежала младшей дочери Нурсултана Назарбаева Алии, покончил с собой, сообщают казахстанские СМИ.
Речь идет о Руслане Шамшиеве, управляющем директоре по правовым вопросам компании, в функции которой входило администрирование сбора на выкуп и утилизацию старых машин. Во время январских беспорядков в стране президент РК Касым-Жомарт Токаев передал эту функцию государству.
Как пишет телеграм-канал «Kozachkov offside», Шамшиев покончил с собой в своем кабинете, на 6 этаже бизнес-центра Astana Apartments в столице Казахстана.
Полиция Нур-Султана 26 января начала расследование.
«По факту обнаружения трупа мужчины отделом полиции района «Есиль» возбуждено уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса Казахстана (доведение до самоубийства)»,- сообщает пресс-служба столичной полиции.
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