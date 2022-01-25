В жилом доме в Приморье в результате взрыва гранаты погиб человек

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25 января 2022, 14:53 Источник: ТАСС

полицейский, Dmitry Golubovich/Global Look Press

В жилом доме в городе Арсеньеве в Приморском крае во вторник, 25 января, взорвалась граната, вследствие чего погиб один человек. Об этом сообщил сегодня источник в правоохранительных органах.

Согласно предварительной информации, в настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и прочие специалисты, которые устанавливают все подробности случившегося и опрашивают очевидцев инцидента.

Эксперты также уточняют, есть ли еще пострадавшие в результате взрыва гранаты.

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