Портал 161.ru сообщил о двойном взрыве в квартире дома в Ростове-на-Дону

Аргументы Недели → Происшествия 13+

7 января 2022, 17:30 Источник: 161.ru

скорая помощь, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В квартире дома, расположенного в центре Ростова-на-Дону, произошел двойной взрыв, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации СМИ, мужчина, который получил контузию во время военной службы в Афганистане, подорвался на самодельной гранате.

Известно, что во время обыска в квартире погибшего сдетонировало второе взрывное устройство. В результате данного происшествия пострадал сотрудник ОМОНа. Известно, что травмированного гражданина доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости