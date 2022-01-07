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Портал 161.ru сообщил о двойном взрыве в квартире дома в Ростове-на-Дону

, 17:30 Источник: 161.ru

Портал 161.ru сообщил о двойном взрыве в квартире дома в Ростове-на-Дону
скорая помощь, Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

В квартире дома, расположенного в центре Ростова-на-Дону, произошел двойной взрыв, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно информации СМИ, мужчина, который получил контузию во время военной службы в Афганистане, подорвался на самодельной гранате.

Известно, что во время обыска в квартире погибшего сдетонировало второе взрывное устройство. В результате данного происшествия пострадал сотрудник ОМОНа. Известно, что травмированного гражданина доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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