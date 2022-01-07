Портал 161.ru сообщил о двойном взрыве в квартире дома в Ростове-на-Дону

В квартире дома, расположенного в центре Ростова-на-Дону, произошел двойной взрыв, жертвой которого стал один человек. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Согласно информации СМИ, мужчина, который получил контузию во время военной службы в Афганистане, подорвался на самодельной гранате.
Известно, что во время обыска в квартире погибшего сдетонировало второе взрывное устройство. В результате данного происшествия пострадал сотрудник ОМОНа. Известно, что травмированного гражданина доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.