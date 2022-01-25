Источник в правоохранительных органах сообщил о задержании подозреваемого в нападении на вдову Градского

Задержан один из подозреваемых в нападении на вдову артиста Александра Градского Марину Коташенко. Соответствующую информацию предоставил утром 25 января источник в правоохранительных органах.
Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк заявила о задержании одного из предполагаемых участников нападения на территории Наро-Фоминского городского округа. Она, однако, не уточнила личность жертв. Нападавшим оказался ранее судимый мужчина 1994 года рождения.
Источник впоследствии сообщил журналистам, что речь идет о случившемся с вдовой певца и композитора Александра Градского.
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