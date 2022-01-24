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В Сочи мужчина убил хозяйку частного отеля и застрелился сам

, 17:12 Источник: Следственный комитет России

В Сочи мужчина убил хозяйку частного отеля и застрелился сам
Ружье, Kalashnikov Media/globallook.com

В Сочи в ночь на 23 января 54-летний мужчина застрелил хозяйку частного отеля, а после это покончил с собой, сообщили в региональном управлении СКР по Краснодарскому краю.

«По версии следствия, в ночь на 23 января 2022 года 54-летний знакомый женщины проник на территорию частной гостиницы, принадлежащей ей. Встретив знакомую на втором этаже, он произвел в нее два выстрела из охотничьего ружья. В результате от причиненных огнестрельных ранений женщина скончалась на месте. После этого на месте происшествия мужчина свел счеты с жизнью», - говорится в сообщении пресс-службы управления СКР.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обстоятельства преступления и мотивы его совершения сейчас изучает следствие, назначены судебно-медицинская и баллистическая экспертиза.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму мужчины, который убил свою жену, спрятал тело и сам сообщил о ее исчезновении. 

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