В Крыму задержан местный житель, который, как подозревают, убил жену, расчленил тело и сам сообщил полиции об исчезновении супруги

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22 января 2022, 16:23 Источник: Управление СКР по Крыму

Следственный комитет, Zamir Usmanov/globallook.com

В Крыму расследуют уголовное дело об убийстве в новогоднюю ночь женщины, в котором подозревают ее 63-летнего супруга, сообщает управление СКР по Республике Крым и Севастополю.

«По данным следствия, в новогоднюю ночь между подозреваемым и его супругой произошла ссора на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта он нанес несколько ударов по голове женщины. Предположив, что от полученных травм она скончалась, с целью сокрытия следов преступления, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал. После чего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги»,- говорится в сообщении.

В ходе розыска пропавшей отрабатывались различные версии. В результате следы привели к ее супругу. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

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