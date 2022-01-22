Аргументы Недели Происшествия 13+

В Крыму задержан местный житель, который, как подозревают, убил жену, расчленил тело и сам сообщил полиции об исчезновении супруги

, 16:23 Источник: Управление СКР по Крыму

В Крыму задержан местный житель, который, как подозревают, убил жену, расчленил тело и сам сообщил полиции об исчезновении супруги
Следственный комитет, Zamir Usmanov/globallook.com

В Крыму расследуют уголовное дело об убийстве в новогоднюю ночь женщины, в котором подозревают ее 63-летнего супруга, сообщает управление СКР по Республике Крым и Севастополю.

«По данным следствия, в новогоднюю ночь между подозреваемым и его супругой произошла ссора на  почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта он нанес несколько ударов по голове женщины. Предположив, что от полученных травм она скончалась, с целью сокрытия следов преступления, мужчина вывез тело потерпевшей на территорию кладбища, где, расчленив его, закопал. После чего обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении супруги»,- говорится в сообщении.

В ходе розыска пропавшей отрабатывались различные версии. В результате следы привели к ее супругу. Сейчас он задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Порошенко: полномасштабная война с Россией может начаться в любое время, в случае конфликта Украину атакуют ракетами

Полномасштабный военный конфликт с Российской Федерацией может разгореться в любое время, в случае конфликта Украина будет атакована ракетами. Об этом заявил бывший украинский президент Петр Порошенко.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

В мире

В мире