В Зеленограде во время свадьбы загорелся ресторан

Аргументы Недели → Происшествия 13+

23 января 2022, 16:52 Источник: РИА Новости

Фото Telegram: t.me/rian_ru

В ресторане поселка Андреевка (Зеленоград) днем 23 января загорелся ресторан. По данным телеграм-канала SHOT, инцидент случился во время празднования свадьбы.

Как пишет канал, загорелись беседка и чердак ресторана. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров, ему присвоен второй номер сложности. 70 человек — персонал и посетители — были эвакуированы.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит утеплитель в кровле административного задания на площади 600 квадратных метров. В 16.10 пожар был локализован», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара привлечены 56 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 21 января, произошло возгорание в главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова: пламя охватило дверь в одну из лабораторий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости