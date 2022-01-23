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В Зеленограде во время свадьбы загорелся ресторан

, 16:52 Источник: РИА Новости

В Зеленограде во время свадьбы загорелся ресторан
Фото Telegram: t.me/rian_ru

В ресторане поселка Андреевка (Зеленоград) днем 23 января загорелся ресторан. По данным телеграм-канала SHOT, инцидент случился во время празднования свадьбы.

Как пишет канал, загорелись беседка и чердак ресторана. Пожар охватил площадь в 600 квадратных метров, ему присвоен второй номер сложности. 70 человек — персонал и посетители — были эвакуированы.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит утеплитель в кровле административного задания на площади 600 квадратных метров. В 16.10 пожар был локализован», - сообщили в пресс-службе МЧС России.

К тушению пожара привлечены 56 человек и 16 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 21 января, произошло возгорание в главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова: пламя охватило дверь в одну из лабораторий. 

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