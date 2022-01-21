Аргументы Недели Происшествия 13+

В главном здании МГУ вспыхнул пожар

, 20:04 Источник: ГУМЧС России по г. Москве

В главном здании МГУ вспыхнул пожар
МГУ, pixabay.com

Вечером в пятницу, 21 января, в главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова произошло возгорание. Согласно последней информации сотрудников ГУ МЧС по Москве, пламя охватило дверь в одну из лабораторий.

Уточняется, что происшествие случилось по адресу: улица Ленинские Горы, дом 1, строение 1. Возгорание было зафиксировано на шестом этаже разноуровневого Главного здания Московского государственного университета. Площадь пожара составила один квадратный метр.

К 18.18 возгорание было ликвидировано. До прибытия на место пожарных здание покинули двадцать человек. Данных о пострадавших нет.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Экономика

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия планирует проконсультироваться с Украиной по «Северному потоку – 2»

Еврокомиссия намерена проконсультироваться с Украиной по "Северному потоку – 2" в процессе сертификации вышеуказанного проекта. Об этом сообщил в пятницу, 21 января, представитель пресс-службы ЕК.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Здоровье

Политика

Политика

Общество