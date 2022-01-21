В главном здании МГУ вспыхнул пожар

Вечером в пятницу, 21 января, в главном здании МГУ им. М.В. Ломоносова произошло возгорание. Согласно последней информации сотрудников ГУ МЧС по Москве, пламя охватило дверь в одну из лабораторий.
Уточняется, что происшествие случилось по адресу: улица Ленинские Горы, дом 1, строение 1. Возгорание было зафиксировано на шестом этаже разноуровневого Главного здания Московского государственного университета. Площадь пожара составила один квадратный метр.
К 18.18 возгорание было ликвидировано. До прибытия на место пожарных здание покинули двадцать человек. Данных о пострадавших нет.
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