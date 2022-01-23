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В Амурской области мужчину подозревают в убийстве восьмимесячного сына, который мешал ему спать

, 11:01 Источник: "Свободная пресса"

В Амурской области мужчину подозревают в убийстве восьмимесячного сына, который мешал ему спать
Фото: pixabay.com

В Белогорске Амурской области задержан 32-летний мужчина, которого подозревают в убийстве восьмимесячного сына, сообщили в региональном управлении СКР.

«Как пояснил задержанный, ночью ребенок мешал ему спать, и он вынес его в подъезд, где укачивал, поднимаясь и спускаясь с этажа на этаж. В какой-то момент мужчина вышел из себя и уронил ребенка на пол, где тот ударился головой. После этого мужчина вернулся в квартиру и разбудил супругу, сообщив о произошедшем», — рассказали в следственном комитете.

Мальчик был госпитализирован, но спасти его врачам не удалось. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего», отец находится в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в поселке Обухово Московской области неизвестным веществом насмерть отравились молодые супруги, их 9-летний сын в тяжелом состоянии находится в реанимации.

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