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В Подмосковном Обухово семья насмерть отравилась неизвестным веществом

, 22:30 Источник: Управление СКР по Московской области

В Подмосковном Обухово семья насмерть отравилась неизвестным веществом
Скорая помощь, Dmitry Golubovich/globallook.com

В рабочем поселке Обухово недалеко от Ногинска Московской области от отравления неизвестным веществом погибла молодая супружеская пара. Их девятилетний сын с признаками отравления госпитализирован, сообщает управление СКР по Московской области.

«По данным следствия, 22 января 2022 года пострадавшие с признаками отравления были обнаружены родственником в квартире, расположенной по ул. Ленина пос. Обухово. Прибывшая на место бригада «скорой помощи» констатировала смерть мужчины и его супруги, а также госпитализировали в медицинское учреждение сына погибших»,- говорится в сообщении.

Как пишет телеграм-канал «112», мальчик сам открыл дверь родственникам, приехавшим на место происшествия, но выглядел при этом очень слабым. Предварительная причина случившегося — пищевое отравление. Погибшему мужчине было 35 лет, его супруге — 29.

Ранее сообщалось о смерти в Тюменской области 9 человек от отравления спиртосодержащей жидкостью. 

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