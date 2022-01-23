В Черном море загорелся танкер с российским экипажем на борту

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23 января 2022, 08:00 Источник: РИА "Новости"

танкер, pixabay.com

На танкере под флагом Коморских островов в Черном море вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников экстренных служб, экипаж, состоявший из россиян, к настоящему моменту эвакуирован.

Танкер Almuntazah, принадлежащий Великобритании, загорелся в ночь на воскресенье, 23 января, в пяти километрах от мыса "Железный рог". На борту судна в момент происшествия находилось более 700 тонн мазута. В результате случившегося никто не пострадал, семеро граждан России были эвакуированы на буксир под флагом Молдавии.

Сейчас танкер находится на якорной стоянке. Члены экипажа сообщили, что моторный отсек задраен и уточнили, что на борту есть автоматические системы пожаротушения.

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