Аргументы Недели Происшествия 13+

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем на борту

, 08:00 Источник: РИА "Новости"

В Черном море загорелся танкер с российским экипажем на борту
танкер, pixabay.com

На танкере под флагом Коморских островов в Черном море вспыхнул пожар. Согласно последней информации сотрудников экстренных служб, экипаж, состоявший из россиян, к настоящему моменту эвакуирован.

Танкер Almuntazah, принадлежащий Великобритании, загорелся в ночь на воскресенье, 23 января, в  пяти километрах от мыса "Железный рог". На борту судна в момент происшествия находилось более 700 тонн мазута. В результате случившегося никто не пострадал, семеро граждан России были эвакуированы на буксир под флагом Молдавии.

Сейчас танкер находится на якорной стоянке. Члены экипажа сообщили, что моторный отсек задраен и уточнили, что на борту есть автоматические системы пожаротушения.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

В мире

Глава украинского МИД Кулеба: паника Запада вокруг возможного вторжения России расшатывает Украину

Глава украинского МИД Кулеба: паника Запада вокруг возможного вторжения России расшатывает Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что паника, которую нагнетает Запад вокруг возможного «вторжения» России на территорию Украины, ведет к дестабилизации в стране. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода» (признано иноагентом).

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Происшествия

Общество