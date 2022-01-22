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Телеграм-канал «112» сообщил о задержании одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского

, 17:46 Источник: Telegram-канал "112"

Телеграм-канал «112» сообщил о задержании одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского
Александр Градский и Марина Коташенко, Anatoly Lomokhov/globallook.com

Как минимум один из подозреваемых в ограблении Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского, задержан, сообщил в субботу телеграмм-канал происшествий «112».

Как пишет канал, задержанный — 25-летний рабочий рынка, гражданин Таджикистана Ромиз А. «Второй успел скрыться в Казахстане, третий пока не установлен», - говорится в сообщении.

В правоохранительных органах пока не комментировали задержание подозреваемых в ограблении Коташенко.

Инцидент произошел утром 17 января. У вдовы забрали 100 миллионов рублей. Следствие отрабатывало несколько версий случившегося, в том числе инсценировку ограбления. 

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