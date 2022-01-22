Телеграм-канал «112» сообщил о задержании одного из подозреваемых в ограблении вдовы Александра Градского

Как минимум один из подозреваемых в ограблении Марины Коташенко, вдовы музыканта Александра Градского, задержан, сообщил в субботу телеграмм-канал происшествий «112».
Как пишет канал, задержанный — 25-летний рабочий рынка, гражданин Таджикистана Ромиз А. «Второй успел скрыться в Казахстане, третий пока не установлен», - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах пока не комментировали задержание подозреваемых в ограблении Коташенко.
Инцидент произошел утром 17 января. У вдовы забрали 100 миллионов рублей. Следствие отрабатывало несколько версий случившегося, в том числе инсценировку ограбления.
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