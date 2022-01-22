Глава ПФР Челябинска Чернобровин не добился запрета на обыски у своей дочери

Все это время его должность главы челябинского отделения Пенсионного фонда остается за ним, обязанности временно исполняет его заместитель Светлана Киселева.
Обвиняемый не признает свою вину и активно пытается оспаривать решения Фемиды. Например, на днях областной суд отказал адвокатам Чернобровина в очередной жалобе на незаконные обыски у его дочери и изъятии некоторых предметов.
В конце 2021 года районный суд уже признавал данные мероприятия законными, однако защитники решили пойти в вышестоящую инстанцию.
Следователи побывали в квартирах и зданиях, принадлежащих ближайшей родственнице Чернобровина, обыски состоялись также на территории базы отдыха «Березка».
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