Глава ПФР Челябинска Чернобровин не добился запрета на обыски у своей дочери

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия

22 января 2022, 17:25 Анна Семенова

Виктор Чернобровин не согласен с обысками у своей дочери. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Все апелляции суд отклонил.

Виктор Чернобровин находится под домашним арестом, пока в суде рассматриваются два его дела о крупной взятке.

Все это время его должность главы челябинского отделения Пенсионного фонда остается за ним, обязанности временно исполняет его заместитель Светлана Киселева.

Обвиняемый не признает свою вину и активно пытается оспаривать решения Фемиды. Например, на днях областной суд отказал адвокатам Чернобровина в очередной жалобе на незаконные обыски у его дочери и изъятии некоторых предметов.

В конце 2021 года районный суд уже признавал данные мероприятия законными, однако защитники решили пойти в вышестоящую инстанцию.



Следователи побывали в квартирах и зданиях, принадлежащих ближайшей родственнице Чернобровина, обыски состоялись также на территории базы отдыха «Березка».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости