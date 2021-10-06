В деле главы челябинского ПФР Чернобровина вскрылись новые факты
6 октября 2021, 08:41 Анна Семенова
Возбуждено еще одно уголовное дело – за взятку в виде прогулочного катера.
Пару дней назад Виктора Чернобровина, подозреваемого в получении взятки от охранной фирмы, суд оставил под домашним арестом до конца ноября. Апелляцию, которую подавала сторона обвинения, требуя вернуть главу ПФР в изолятор, отклонили. Свою вину обвиняемый не признает, настаивает на версии, что его подставили.
И тут же становится известно, что в отношении Чернобровина возбуждено еще одно уголовное дело. Следствие выяснило, что в 2016 году руководитель Пенсионного фонда получил все от тех же охранных предприятий прогулочный катер Yamaha стоимостью около 600 тысяч рублей.
Как сообщает Znak.com, катер указан в налоговых декларациях Чернобровина за 2016 и 2017 годы, но только фирма указана другая - Silver Voks.
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