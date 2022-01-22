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В Электростали водитель сбил женщину с ребенком

, 14:50 Источник: АГН "Москва"

В Электростали водитель сбил женщину с ребенком
ДПС, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

В субботу, 22 января, в подмосковном городе Электросталь легковой автомобиль совершил наезд на женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«По предварительной информации, сегодня утром водитель автомобиля Ford совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение»,- пояснили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей инцидента. Прокуратура Электростали контролирует принятие процессуального решения по факту аварии.

Ранее сообщалось, что после аварии при участии актера Арнольда Шварценеггера пострадала женщина. 

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