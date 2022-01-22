В Электростали водитель сбил женщину с ребенком

В субботу, 22 января, в подмосковном городе Электросталь легковой автомобиль совершил наезд на женщину с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«По предварительной информации, сегодня утром водитель автомобиля Ford совершил наезд на женщину с ребенком, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение»,- пояснили в ведомстве.
Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей инцидента. Прокуратура Электростали контролирует принятие процессуального решения по факту аварии.
Ранее сообщалось, что после аварии при участии актера Арнольда Шварценеггера пострадала женщина.
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