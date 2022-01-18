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Российские туристы попали в ДТП в Доминикане

, 16:04 Источник: TourDom

Российские туристы попали в ДТП в Доминикане
салон автобуса, pixabay.com

В Доминикане попал в дорожно-транспортное происшествие автобус, в котором находились, в частности, российские туристы. Согласно последней информации, в результате аварии погиб один человек.

Гражданство погибшего к настоящему моменту не установлено. Есть данные о том, что в момент ДТП в салоне автобуса было шестеро российских туристов, четверо из которых были госпитализированы в обычные палаты для медицинского наблюдения. Все они находятся в стабильном состоянии.

Известно, что путешественники приобрели экскурсию не у своего туроператора, а у стороннего агентства.

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