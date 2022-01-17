Машина сбила на пешеходном переходе на западе Москвы женщину и ее дочь

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17 января 2022, 10:05

пешеходный переход, pixabay.com

На западе Москвы автомобиль сбил на пешеходном переходе одиннадцатилетнюю девочку и ее маму. Соответствующую информацию предоставили утром в понедельник, 17 января, в пресс-службе столичной ГИБДД.

Авария произошла на Университетском проспекте у дома номер 16. После ДТП женщина была госпитализирована с подозрением на перелом позвоночника. Девочку сейчас осматривают медики, ее состояние уточняется, однако предполагается, что у нее ушиб грудной клетки.

Водитель машины утверждает, что не знал о наличии на месте случившегося пешеходного перехода.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", прокуратура столицы контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по факту ДТП.

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