В Псковской области в результате лобового столкновения двух легковых машин погибли две девушки и трое мужчин
16 января 2022, 22:08
В Псковской области страшное ДТП в воскресенье утром произошло в Печорах. Представители областного УМВД сообщили, что, по предварительной информации, на Псковском шоссе около 9 часов утра лоб в лоб столкнулись автомобили «Ауди» и «Волга».
В результате аварии погибли пятеро местных жителей - двое молодых мужчин 1997 и 2000 года рождения и две девушки 2001 и 2002 года рождения, находившиеся в «Ауди», и мужчина 1969 года рождения, управлявший «Волгой».
Псковская полиция устанавливает обстоятельства аварии. Начальник УМВД Алексей Овсянников лично руководит следственными мероприятиями.
Фото с места ДТП опубликованы в паблике «Происшествия Пскова: ДТП,ЧП | Псков Онлайн» в соцсети Вконтакте.
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