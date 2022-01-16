При пожаре в ресторане на северо-западе Москвы погиб мужчина

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16 января 2022, 09:43

пожар, фото: pixels.com

Минувшей ночью произошел пожар в столичном ресторане по адресу: Шелепихинская наб., д. 34, к. 1. В результате происшествия пострадали два человека, один из них погиб.

«В 3:31 поступило сообщение о пожаре по адресу: Шелепихинская набережная, д. 34, корп. 1. По прибытию пожарно-спасательных подразделений было установлено, что произошло возгорание в двухэтажной стилобатной части, пристроенной к 37-этажному жилому зданию, в помещении ресторана»,- пояснили в пресс-службе МЧС.

В ведомстве уточнили, что горела мебель на общей площади около 50 кв. м. В 04.32 пожар был полностью ликвидирован.

По данным столичной прокуратуры, погиб мужчина 1993 года рождения, работавший поваром, еще пострадал мужчина 1979 года рождения, осуществлявший охрану заведения. Его госпитализировали в больницу.

«В ходе проверки прокуроры установят все обстоятельства и причины произошедшего, дадут оценку исполнения требований федерального законодательства и при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования»,- добавили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Пушкино 11 января загорелся дома престарелых.

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