В подмосковном Пушкино загорелся дом престарелых

В подмосковном Пушкино во вторник, 11 января, загорелся дома престарелых. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы МЧС России, из горящего здания были оперативно выведены 48 человек.
Уточняется, что, в частности, в частном доме престарелых в момент происшествия находились тринадцать сотрудников. В МЧС заметили, что постояльцы и персонал к настоящему моменту выведены в безопасное место.
Возгорание было зафиксировано в доме 41б на улице Школьная в микрорайоне Звягино. Площадь пожара достигла 450 квадратных метров.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.