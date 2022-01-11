В подмосковном Пушкино загорелся дом престарелых

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11 января 2022, 18:55 Источник: ТАСС

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В подмосковном Пушкино во вторник, 11 января, загорелся дома престарелых. Согласно последней информации сотрудников пресс-службы МЧС России, из горящего здания были оперативно выведены 48 человек.

Уточняется, что, в частности, в частном доме престарелых в момент происшествия находились тринадцать сотрудников. В МЧС заметили, что постояльцы и персонал к настоящему моменту выведены в безопасное место.

Возгорание было зафиксировано в доме 41б на улице Школьная в микрорайоне Звягино. Площадь пожара достигла 450 квадратных метров.

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