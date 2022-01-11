При тушении пожара в Ялте житель с балкона оттолкнул лестницу, установленную спасателями ​

При ликвидации вчерашнего пожара многоквартирного дома произошло шокирующее и МЧС, и зевак событие.
Напомним – вечером 10.01.22 в Ялте загорелся многоквартирный дом. Пожар был такой силы и площади, что тушить его прибыли 16 пожарных машин и 53 сотрудника МЧС. Глубокой ночью пожар был потушен. Пострадавших разместили в местном санатории. Погибших нет.
Во время работы пожарных из квартиры на втором этаже на балкон выбежал мужчина и оттолкнул приставленную к стене лестницу, что запечатлели несколько зрителей «огненного шоу». Мотивы его поступка непонятны. Пожарных на лестнице в этот момент не было.
Эксперты отмечают что действия мужчины могут быть квалифицированы как уголовное деяние.
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