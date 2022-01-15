В Москве частично обрушился сход пешеходного моста через железную дорогу

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15 января 2022, 13:42 Источник: Telegram

железная дорога, pixabay.com

В пятницу, 14 января, на станции Москва-Товарная Курская обрушился сход пешеходного моста через железнодорожные пути. Согласно последней информации, к настоящему моменту инцидент взят на контроль.

Происшествие случилось накануне в 21.39. Установлено, что произошло частичное обрушение схода пешеходного моста через железнодорожное полотно.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что в результате данного происшествия никто не пострадал. На место случившегося была незамедлительно направлена аварийная бригада. Инцидент не оказал влияния на движение поездов.

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