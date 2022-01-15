В результате стрельбы на концерте в США пострадали шесть человек

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 января 2022, 10:43 Источник: Twitter

полицейский, pixabay.com

Во время концерта в городе Юджин, расположенном в американском штате Орегон, была открыта стрельба. Согласно последним данным городской полиции, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Первые сообщения о нескольких выстрелах в концертном зале Юджина поступили вечером в пятницу, 14 января. Правоохранительные органы и другие экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия.

Впоследствии пятеро пострадавших были госпитализированы. Позже их количество увеличилось до шести. Подробности стрельбы к настоящему моменту не уточняются. Данных о состоянии получивших ранения граждан не поступало.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости