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В результате стрельбы на концерте в США пострадали шесть человек

, 10:43 Источник: Twitter

В результате стрельбы на концерте в США пострадали шесть человек
полицейский, pixabay.com

Во время концерта в городе Юджин, расположенном в американском штате Орегон, была открыта стрельба. Согласно последним данным городской полиции, ранения получили по меньшей мере шесть человек.

Первые сообщения о нескольких выстрелах в концертном зале Юджина поступили вечером в пятницу, 14 января. Правоохранительные органы и другие экстренные службы незамедлительно прибыли на место происшествия.

Впоследствии пятеро пострадавших были госпитализированы. Позже их количество увеличилось до шести. Подробности стрельбы к настоящему моменту не уточняются. Данных о состоянии получивших ранения граждан не поступало.

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