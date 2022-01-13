РИА Новости: погибшие в «Президент-отеле» вели работы по замене лифта

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13 января 2022, 22:57 Источник: РИА Новости

лифт, фото: pixels.com

СМИ со ссылкой на информационный источник сообщили, что погибшие в «Президент-отеле» в Москве вели работы по замене лифта. Инцидент произошел в 20.26 на Большой Якиманке, д. 24 в четверг, 13 января.

«Насколько мне известно, они вели работы по замене лифта»,- рассказал собеседник.

По предварительным данным, погибли рабочие в возрасте 30 и 32 лет. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что погибшие при падении лифта не являются сотрудниками «Президент-отеля», они работали в компании по обслуживанию лифтов. Причиной случившегося стало нарушение правил проведения ремонтных работ.

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