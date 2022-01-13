Прокуратура Москвы опубликовала первые кадры из отеля, где при падении лифта погибли рабочие

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13 января 2022, 22:28

лифт, фото: pixels.com

Прокуратура города Москвы обнародовала кадры из «Президент-отеля», где при падении лифта погибли два человека. Причиной случившегося стало нарушение правил проведения ремонтных работ.

В управделами президента, в чьем ведении находится гостиница, рассказали, что погибшие не являются сотрудниками, они работали в компании по обслуживанию лифтов. Отмечается, что инцидент произошел в ходе регламентных работ.

По предварительным данным, погибли рабочие в возрасте 30 и 32 лет.

Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что при падении лифта в «Президент-отеле» погибли рабочие, которые проводили ремонтные работы.

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