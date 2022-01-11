Пятиклассницы из Волгограда забрали из дома 1,4 миллиона рублей и попытались уехать в горы

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11 января 2022, 16:00 Источник: РИА "Новости"

горы, pixabay.com

Две пятиклассницы из Волгограда забрали из дома 1,4 миллиона рублей, теплые вещи и пытались уехать в горы. Девочкам, однако, не удалось добраться до пункта назначения – их нашли сотрудники полиции.

Накануне в полицию обратилась жительница Волгограда и заявила, что ее дочь не вернулась домой из школы. Также гражданка сообщила, что из квартиры исчезла крупная сумма.

Впоследствии выяснилось, что девочка и ее подруга решили уехать путешествовать в Краснодарский край. Вместо уроков школьницы отправились в ТРЦ, где купили "вкусняшек" себе и собаке, которую планировали взять с собой, приобрели теплые вещи, поскольку планировали жить в горах, затем забрали из дома животное и отправились на такси в Светлый Яр. Там они хотели вызвать другое такси, однако это им не удалось, после чего девочки пошли на остановку и собирались сесть на автобус, но там их нашли полицейские. К настоящему моменту школьниц доставили домой. В процессе подготовки к путешествию они потратили 60 тысяч рублей.

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