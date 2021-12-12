В Хакасии два человека выехали на снегоходах в горы и пропали

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12 декабря 2021, 09:35

снегоход, фото: pixels.com

В Хакасии разыскивают двух человек, которые выехали 11 декабря на снегоходах в горы Орджоникидзевского района и пропали. На поиски из аэропорта «Абакан» вылетел вертолет МИ-8.

«Группа отдыхающих прибыла из Лесосибирска. Днем 11 декабря на двух снегоходах мужчины отправились покататься, но на базу, где остановились, так и не вернулись. Беспокойство проявили сотрудники гостиницы, и сообщили об отсутствии гостей в ЕДДС района. О своих планах и маршруте отдыхающие никому не сообщили»,- пояснили в пресс-службе МЧС.

Отмечается, что из Абакана до места происшествия 340 км. Поиски ведутся на земле и с воздуха, также участковый полиции Орджоникидзевского района организовал на поиски людей, отдыхающих на местных туристических базах.

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