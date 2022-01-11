Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Югре достигло девяти

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11 января 2022, 15:04 Источник: СУСК РФ по ХМАО – Югре

бутылки, pixabay.com

Количество погибших в результате отравления суррогатным алкоголем в Ханты-Мансийском автономном округе к настоящему моменту увеличилось до девяти. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Ранее стало известно, что в поселке Кондинское после употребления спиртосодержащей жидкости, не имевшей лицензии, скончались шестеро мужчин и две женщины. С отравлением в больницы были доставлены еще восемь граждан. Во вторник еще один житель поселка скончался, несмотря на усилия врачей.

По факту случившегося было заведено уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

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