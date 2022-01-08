Во время беспорядков в Алма-Ате от огнестрельного ранения погиб ребенок

В ходе беспорядков в Алма-Ате погиб один ребенок, а также пострадал подросток. Соответствующую информацию предоставила днем в субботу, 8 января, уполномоченная по правам ребенка Аружан Саин.
Уточняется, что одиннадцатилетний ребенок погиб от огнестрельного ранения 5 января. Известно, что несовершеннолетний находился на прогулке со своей семьей, когда раздался выстрел.
Кроме того, в минувшую пятницу боевики расстреляли автомобиль, в котором находились пятнадцатилетний подросток и его отец. Пострадавшего ребенка доставили в одну из детских больниц Алма-Аты с огнестрельными ранениями, в настоящий момент врачи пытаются спасти его.
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