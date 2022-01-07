Машина скорой помощи перевернулась в результате аварии на юго-западе Москвы
7 января 2022, 17:04
Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию днем в четверг, 7 января, предоставил источник в правоохранительных органах столицы.
Авария произошла ранее сегодня на пересечении улицы Дмитрия Ульянова и проспекта 60-летия Октября. Согласно последним данным, на дороге столкнулись карета скорой помощи, автомобили Kia и Opel. В результате ДТП медицинская машина опрокинулась.
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