Машина скорой помощи перевернулась в результате аварии на юго-западе Москвы

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7 января 2022, 17:04

скорая помощь, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Машина скорой помощи попала в дорожно-транспортное происшествие на юго-западе Москвы. Соответствующую информацию днем в четверг, 7 января, предоставил источник в правоохранительных органах столицы.

Авария произошла ранее сегодня на пересечении улицы Дмитрия Ульянова и проспекта 60-летия Октября. Согласно последним данным, на дороге столкнулись карета скорой помощи, автомобили Kia и Opel. В результате ДТП медицинская машина опрокинулась.

Как сообщил осведомленный источник Агентству городских новостей "Москва" в настоящий момент фельдшера и водителя скорой помощи осматривают медики, которые прибыли на место аварии.

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