В Тульской области столкнулись более 50 автомобилей, пострадали дети

В среду, 5 января, на федеральной автотрассе М4 ("Дон") в Узловском районе Тульской области столкнулись более 50 легковых автомобилей. Об этом сообщил представитель экстренных служб.
«На 216-м километре платного участка автодороги ("Дон") произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин»,- пояснил собеседник.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей.
Сейчас движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.
Ранее сообщалось, что на Московском проспекте в Воронежской области произошла авария с участием автобуса. В результате происшествия за медицинской помощью обратились 11 человек, среди них дети.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.