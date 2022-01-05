В Тульской области столкнулись более 50 автомобилей, пострадали дети

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5 января 2022, 16:24 Источник: РИА Новости

машина скорой помощи, фото: Maksim Konstantinov/globallookpress.com

В среду, 5 января, на федеральной автотрассе М4 ("Дон") в Узловском районе Тульской области столкнулись более 50 легковых автомобилей. Об этом сообщил представитель экстренных служб.

«На 216-м километре платного участка автодороги ("Дон") произошло несколько ДТП с участием более 50 легковых автомашин»,- пояснил собеседник.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали восемь человек, в том числе трое детей.

Сейчас движение транспорта в сторону Москвы перекрыто, организован объезд места ДТП.

Ранее сообщалось, что на Московском проспекте в Воронежской области произошла авария с участием автобуса. В результате происшествия за медицинской помощью обратились 11 человек, среди них дети.

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