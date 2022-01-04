ДТП с участием автобуса произошло в центре Воронежа

Аргументы Недели → Происшествия 13+

4 января 2022, 16:02

фото: vk.com/vrndtp

ДТП с участием автобуса Лиаз" произошло во вторник днем в центре Воронежа. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, около 13:20 мск на Московском проспекте водитель пассажирского автобуса не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на заграждение - на бордюрный камень.

По предварительным данным, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших двое детей.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.

Крупное ДТП произошло днем ранее в Белоруссии с автобусом, перевозившем российских туристов.

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