ДТП с участием автобуса произошло в центре Воронежа
4 января 2022, 16:02
ДТП с участием автобуса Лиаз" произошло во вторник днем в центре Воронежа. В результате аварии пострадали 11 человек. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области, около 13:20 мск на Московском проспекте водительпассажирского автобуса не справился с управлением транспортного средства и допустил наезд на заграждение - на бордюрный камень.
По предварительным данным, в результате происшествия за медицинской помощью обратились 11 человек. Среди пострадавших двое детей.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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