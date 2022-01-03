В белорусском Минздраве сообщили о пострадавших в ДТП пассажирах автобуса - россиянах

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3 января 2022, 17:30 Источник: РИА Новости

В результате столкновения автобуса с туристам из России и легкового автомобиля Renault на территории Витебской области Белоруссии пострадал 41 человек. Об аварии сообщают Следственный комитет и Минздрав Белоруссии.

Автобус "Скания" с россиянами столкнулся с легковым автомобилем на 120 километре автодороги М-8 по пути в Витебск. Белорусский Следственный комитет в Тelegram-канале сообщил, что водитель Renault совершал обгон и выехал на встречную полосу, где врезался в автобус, в котором находились 42 человека. После столкновения автобус опрокинулся.

В результате аварии водитель легкового автомобиля — 31-летний житель Кричева (Могилевская область) - погиб. Пассажиры и водитель автобуса пострадали. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В белорусском Минздраве уточнили, что в аварии пострадал 41 россиянин. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, 18 — в состоянии средней тяжести, остальные — в легком. Среди пострадавших четверо детей. Всех доставили областную клиническую больницу Витебск. На помощь в больницу выехали хирурги и травматологи республиканского уровня.

Российские дипломаты в курсе инцидента и находятся на связи с компетентными органами Белоруссии.

На месте происшествия работали все экстренные службы. Возбуждено уголовное дело.

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