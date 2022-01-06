В Бурятии лавина сошла на группу туристов

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6 января 2022, 13:30 Источник: РИА "Новости"

лавина, pixabay.com

В Тункинском районе Бурятии снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов. Соответствующую информацию предоставили днем в четверг, 6 января, сотрудники экстренных служб республики.

Происшествие случилось в районе "Пика Дружбы". Установлено, что на высоте 2 100 метров снежная лавина накрыла незарегистрированную группу, которая состояла из трех туристов. В результате случившегося один человек погиб, а еще один пострадал.

В настоящий момент спасатели ведут поиски еще одного путешественника.

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