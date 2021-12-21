Двое попавших под лавину в Южной Осетии российских военнослужащих погибли

Двое российских военных, которых ранее искали под толщей снега в Южной Осетии спасатели, погибли. Соответствующую информацию предоставил вечером во вторник заместитель главы МЧС республики Ацамаз Бестауты.
Ранее сообщалось, что пятеро российских военнослужащих попали под лавину. Двое были спасены, остальных искали под снежной массой спасатели.
Впоследствии четвертого военного нашли на месте происшествия без признаков жизни, а пятый позже скончался по пути в больницу.
В настоящий момент в медучреждении находятся двое пострадавших, еще одного ищут на месте схода лавины.
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