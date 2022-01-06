В Алма-Ате разгромлены офисы пяти телеканалов

Аргументы Недели → Происшествия 13+

6 января 2022, 12:45 Источник: Telegram

телевизионная антенна, pixabay.com

Днем в четверг, 6 января, стало известно, что в Алма-Ате были разгромлены офисы пяти телеканалов. Соответствующую информацию предоставил Sputnik Казахстан, ссылаясь на осведомленные источники.

Согласно последним данным, мародеры сегодня напали на офисы телеканалов "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия", а также "КТК".

Напомним, массовые протесты на территории Казахстана начались в первые дни нового года, когда жители городов Жанаозен и Актау, расположенных в Мангистауской области, высказались против двукратного роста цен на сжиженный нефтяной газ,

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости