Вооруженные люди окружили две крупные больницы в Алма-Ате и не пускают туда врачей и пациентов

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6 января 2022, 11:24 Источник: РИА "Новости"

больничный коридор, pixabay.com

Вооруженные бандиты утром в четверг, 6 января, окружили две крупные больницы в Алма-Ате. Согласно последней информации местных журналистов, в здания не пускают пациентов и медицинских работников.

Уточняется, что вооруженные бандитские группировки ранее сегодня окружили две крупные многопрофильные клинические больницы Алма-Аты – под номерами 1 и 7.

В комендатуре города уточнили, что террористы не пропускают в больницы людей, которым требуется помощь, врачей, а также медицинский персонал, ставя под угрозу жизни и здоровье мирных жителей.

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