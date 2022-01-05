В Павловском Посаде мать на прогулке задушила свою десятимесячную дочь

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5 января 2022, 13:13 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

В Павловском Посаде по подозрению в убийстве своего ребенка задержали 34-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета России по Подмосковью.

По версии следствия, женщина 4 января вышла погулять со своей 10-месячной дочерью. На прогулке она задушила ребенка и спрятала тело в лесополосе, засыпав его снегом. Родственница женщины, обеспокоенная ее долгим отсутствием обратилась в полицию. Вечером в ходе поисков было обнаружено тело ребенка. Позже нашли и задержали мать девочки.

«В ходе допроса подозреваемая признала свою вину, раскаялась в содеянном и рассказала следователю об обстоятельствах совершенного ею преступления»,- сообщили в пресс-службе следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно об убийстве 5-летней девочки в Костроме.

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