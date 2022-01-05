В Костроме задержаны убийцы пятилетней девочки

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5 января 2022, 09:14 Источник: REN

Фото: pixabay.com

В Костроме задержаны убийцы 5-летней девочки. Оба признали свою вину, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия случилась 4 декабря. Двое мужчин — 44 и 24 лет — подошли к девочке на улице и увели в общежитие. Ребенка изнасиловали и убили. Тело спрятали в спортивную сумку, но избавиться от него им не удалось: оба преступника были задержаны правоохранительными органами.

Как рассказала тетя погибшей каналу «РЕН-ТВ», мать девочки работает уборщицей в кинотеатре и взяла ее в этот день с собой на работу. Ребенок попросился на улицу, чтобы посмотреть на новогоднюю елку, установленную возле кинотеатра. Здесь к ней и подошли преступники.

Ребенка искали всем миром. После того как стало известно о случившемся, местные жители устроили сход возле общежития, требуя выдать им преступников.

Как сообщили в правоохранительных органах, оба задержанных ранее судимы: один за кражу, второй — за педофилию. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего».

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