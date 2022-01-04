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Экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море подал сигнал бедствия

, 14:34 Источник: ТАСС

Экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море подал сигнал бедствия
сотрудник МЧС России, EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Во вторник экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия в целях эвакуации. Согласно последней информации, это произошло из-за ледообразования, которое может повредить корпус судна.

В пресс-службе МЧС отметили, что 4 января в 13:10 по московскому времени грузовое судно "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия для эвакуации экипажа. Известно, что на борту находятся восемь человек, никто из них не пострадал.

Известно, что судно находится в акватории Охотского моря недалеко от Шантарских островов в Хабаровском крае в 20 километрах от берега.

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