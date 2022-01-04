Экипаж грузового судна «Григорий Ловцов» в Охотском море подал сигнал бедствия

Во вторник экипаж грузового судна в Охотском море подал сигнал бедствия в целях эвакуации. Согласно последней информации, это произошло из-за ледообразования, которое может повредить корпус судна.
В пресс-службе МЧС отметили, что 4 января в 13:10 по московскому времени грузовое судно "Григорий Ловцов" подал сигнал бедствия для эвакуации экипажа. Известно, что на борту находятся восемь человек, никто из них не пострадал.
Известно, что судно находится в акватории Охотского моря недалеко от Шантарских островов в Хабаровском крае в 20 километрах от берега.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.