В подмосковной Балашихе три человека скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

Аргументы Недели → Происшествия 13+

3 января 2022, 10:12 Источник: АГН Москва

Фото: pixabay.com

Три человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

Как сообщили в СК, 2 января в одной из квартир Балашихи обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. На месте происшествия нашли канистру со спиртосодержащей жидкостью. Второй участник застолья был без сознания.

Еще двоих человек — мужчину и женщину — госпитализировали из другой квартиры, в которой также найден суррогатный алкоголь. Позднее они скончались в больнице. В ходе следствия выяснилось, что обе канистры приобретались в одном месте.

«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек»,- сообщили в ведомстве.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости