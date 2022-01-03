В подмосковной Балашихе три человека скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

Три человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.
Как сообщили в СК, 2 января в одной из квартир Балашихи обнаружили тело мужчины без признаков насильственной смерти. На месте происшествия нашли канистру со спиртосодержащей жидкостью. Второй участник застолья был без сознания.
Еще двоих человек — мужчину и женщину — госпитализировали из другой квартиры, в которой также найден суррогатный алкоголь. Позднее они скончались в больнице. В ходе следствия выяснилось, что обе канистры приобретались в одном месте.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту сбыта товаров и продукции, а также оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть трех человек»,- сообщили в ведомстве.
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