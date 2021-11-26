Дешево и сердито: зачем россиянам водка в канистрах, и как отличить этиловый спирт от метилового

Аргументы Недели → Мнение 13+

26 ноября 2021, 15:36 Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество

На днях в МВД заявили, что полномочия по контролю за производством и оборотом метанола и метанолсодержащих жидкостей могут передать в Роспотребнадзор, а уголовную ответственность за изготовление, хранение и сбыт продукции на их основе ужесточат. Как всегда, все не просто так: массовые отравления суррогатным алкоголем происходят чуть ли не каждый месяц. Недавно 35 человек погибли из-за отравления метанолом в Оренбургской области, два дня назад тяжелое отравление токсинами получили пятеро под Волгоградом, один из них погиб. Асоциальный образ жизни при этом никто из пострадавших не вел, тем не менее, почему-то все они купили сомнительную для кого угодно водку с рук. «Аргументы недели» разбираются в том, почему подпольный рынок процветает, когда полки магазинов ломятся от алкогольной продукции, как отличить этиловый спирт от метилового и почему алкоголь в канистре – все-таки не самая лучшая идея.

За последние 9 месяцев в нашей стране закрыли 329 подпольных производств по изготовлению контрафактного алкоголя, и выявили 58 519 нарушителей. Из незаконного оборота изъяли почти 666 тысяч декалитров суррогата и возбудили 2 905 уголовных дел, составив 58 519 протоколов об административных правонарушениях.



При всем этом около трети российского рынка спиртных напитков составляет именно нелегально произведенный алкоголь. И это не только огромные подпольные производства, созданные ОПГ, но и самогон вашего деда, если он гонится на продажу.



«Сегодня продавать крепкий алкоголь в России могут только организации, – говорит доцент кафедры коммерции и торгового дела Алиса ХРАМОВА. – С 1 января весь алкоголь, включая ввозимый, маркируется федеральными специальными марками. Теперь производители обязаны разливать спиртное в потребительскую тару с особыми признаками – рифлением, теснением и прочим. Согласно УК РФ, производство, закупка, поставки, хранение, перевозка и розничная продажа алкоголя без лицензии наказываются штрафом в размере от 2 до 4 млн рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы – в зависимости от количества участников, масштаба деятельности и так далее. За использование заведомо поддельных акцизных марок нарушителям грозит штраф до пятисот тысяч рублей».



И последствия вроде серьезные, и наказание – не мизерное, тем не менее алкоголь с рук все равно производят. А самое главное – берут. Но главный вопрос тут в том, почему. Ведь опасность может грозить и здоровью, и даже жизни. И в этом вопросе не показатель качества даже то, что вы пьете водку из канистры от «проверенного» человека уже пятнадцать лет, ведь метил может попасть в самогон случайно в любой момент, а вы этого даже не узнаете. Но купите. А почему купите? Потому что дешевле. В условиях постоянного роста цен на продовольствие, в том числе на водку и на этиловый спирт в частности – это становится для многих главным фактором.

КАК ОТЛИЧИТЬ МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ ОТ ЭТИЛОВОГО



«Поддельный алкоголь очень часто производят на основе метилового спирта, – говорит Алиса Храмова. – В отличие от этанола, продукты распада метанола полностью не выводятся из организма. При отравлении метиловым спиртом человек может потерять зрение или умереть. Смертельная доза колеблется в районе 25-100 миллилитров. К сожалению, человек не может отличить метиловый спирт от этилового по запаху или виду. Как убедиться, что перед вами не отрава? Можно бросить в напиток кусочек сырого картофеля. В этиловом спирте кусочек останется белым, а в метиловом станет розоватым. Кроме того, можно поджечь алкоголь. Спирт с содержанием этила будет гореть синим пламенем, а спирт с содержанием метанола – зеленым».

По минимальной установленной государством цене, водка в России не может стоить дешевле 243 рублей. Оренбургская водка, из-за которой погибли 35 человек – в два раза меньше. Экономия, разумеется, из-за отсутствия акциз и других налогов, которые забирает государство. Но экономия же. Зачем брать дороже, если можно дешевле? С нашими то зарплатами.



И вот основной камень преткновения. Причиной постоянных смертей, особенно в регионах и маленьких населенных пунктах, где отравления происходят чаще всего, являются именно низкие зарплаты и пенсии. Люди просто не могут позволить себе легальный алкоголь. Водка за 243 рубля для тех, у кого зарплата 12 тысяч – слишком дорогое удовольствие. Особенно если праздник намечается большой. Тут же появляется недоступность культурного досуга для граждан с низкими зарплатами. Билет в кино или музей стоит минимум 500 рублей, в театр – от тысячи. И даже бесплатных кружков уже почти не осталось.



И как тогда переориентировать нищее население на культурное времяпровождение, если им постоянно приходится работать и искать способ отдохнуть с минимальным вложением средств? Ведь самый простой все еще – соображать на троих.



Так людям нечем заняться, денег у них нет, так еще и местные магазины, не в столицах, а разумеется, в регионах, где случаи с отравлениями метанолом происходят чаще всего, просто не могут получить розничную лицензию на продажу. У нас в стране 160 тысяч населенных пунктов, из них в 70 тысяч нет магазинов с соответствующей розничной лицензией на продажу алкоголя. Что пить то? Конечно, идти за самогоном к дяде Сереже с соседней улицы. Как он его делает – непонятно, но вроде никто пока не умер. Ключевое слово «пока».



И так мы и будем сидеть и ждать этого «пока» вместо того, чтобы расширять полномочия розничной торговли в регионах, и повышать пенсии и зарплаты. Сейчас контроль в России усиливается только за легальным рынком, нелегальный – набирает обороты и все чаще не контролируется абсолютно никем. Особенно в деревнях, поселках и пригороде.



И этим, несомненно, нужно заниматься, но в первую очередь обратить внимание на уровень жизни граждан – только тогда потребность не только в некачественном алкоголе, но и в алкоголе вообще – снизится в разы.

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